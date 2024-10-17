10月16日、NHKの定例会長会見が都内で行われ、稲葉延雄会長が旧ジャニーズ事務所の流れをくむSTARTO ENTARTAINMENT所属のタレントについて、番組起用を再開することを明言した。【写真】VIP席で生観戦、大谷翔平の後ろでオーラを放つ東山紀之と木村佳乃NHKはジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて、同事務所とは2023年9月以降に新規契約をしないと明言。約1年強に渡り、旧ジャニーズ系タレントの出演がない状態が続いてきた。