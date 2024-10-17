財務省が１７日発表した２０２４年度上半期（４〜９月）の貿易統計（速報）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は３兆１０６７億円の赤字だった。半期ベースでは２１年度上半期から７期連続の貿易赤字で、赤字幅は前年同期（２兆７１６４億円）から１４・４％拡大した。２４年度上半期の為替レートの平均値は１ドル＝１５３・１５円で、前年同期比９・７％の円安だった。輸出額は６・６％増の５３兆５５０４億円