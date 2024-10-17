１５日午後１時２５分頃、山口県防府市江泊の市道で、除草作業をしていた市の会計年度任用職員の男性（７２）（宇部市）が転倒し、６０歳代の同僚男性が操作していた草刈り機に接触した。男性は首の左側を負傷し、市内の病院に搬送されたが出血性ショックで死亡した。県警防府署の発表では、男性は他の職員３人と道路脇の管理業務にあたり、当時は刈り取った草を集めていたという。