カーター元米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米民主党のカーター元大統領（100）は16日、居住地の南部ジョージア州で大統領選の民主党候補ハリス副大統領（59）に郵便で投票した。家族によると「ハリス氏に投票するため長生きしたい」と周囲に語っていた。米主要メディアが報じた。ジョージアは勝敗を左右する激戦州の一つ。1日に100歳の誕生日を迎えたカーター氏は昨年2月、病院治療から在宅ホスピスに移行した。