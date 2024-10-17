東京・江戸川区にあるボートレース場で火事があり、現在も消火活動が続いている。17日午前8時半ごろ、江戸川区東小松川3丁目にあるボートレース場で出火。東京消防庁の消防車両が出動し現在消火活動が続いている。ガソリンに引火して燃料庫が燃えているとの情報もあるが、ケガ人や逃げ遅れた人がいるかについては不明。