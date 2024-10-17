【カイロ時事】レバノン保健省は１６日、同国南部ナバティエ市庁舎への攻撃による死者が１６人に上ったと発表した。負傷者は５２人。レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラと交戦するイスラエル軍はナバティエへの空爆を認めた上で、民間施設の近くに設置されたヒズボラの司令室や武器庫を狙ったと主張した。地元知事はＡＦＰ通信に対し、緊急会議中に攻撃を受け、市長も死亡したと明らかにした。ミカティ暫定首相は意図的