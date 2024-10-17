１７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」では、福岡西高野球部の四ツ木（佐野勇斗）のもとに、栃木から母親の幸子（酒井若菜）がやってくる。ネットでは、この親子の会話が「Ｕ字工事」と話題になった。この日の「おむすび」では、結（橋本環奈）が、家でパラパラの練習をしにきたハギャレンメンバーを駅まで送る。見送った後、駅前で困っている様子の女性を見つけてしまった結は、女性の荷物を持って、探していた