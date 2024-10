【モデルプレス=2024/10/17】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身メンバーなどで構成されている新ガールズグループ・VIGU(ヴィグ)が17日、東京・EX THEATER ROPPONGIにて開催される「Finally!! The Hero Has Come Back To…」にて初お披露目。モデルプレスでは、公演を控えた4人にインタビューを実施し、プレデビューの心境や、公演への意気込みを語ってもらった。【写真】「日プ」出演美女、ミ