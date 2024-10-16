６月末で日本テレビを退社し、フリーアナウンサーに転身した尾崎里紗が14日、オフィシャルブログを更新。“ポテトフライ”デビューした１歳９ヶ月の息子とのお出かけショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。この日、「ポテトボーイ」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは！秋花粉？か、わたしも、息子もくしゃみをよくする１日でした」と切り出し、「そんな息子、実は、先日の大分帰省でポテトフライデビ