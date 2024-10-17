リーグ優勝決定S第3戦は「1番・指名打者」で先発【MLB】メッツ ー ドジャース（日本時間17日・ニューヨーク）ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地で行われるメッツとのリーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）第3戦に臨む。試合前には球団公式X（旧ツイッター）やMLB公式Xが球場入りの様子を公開すると、日米ファンも注目。「スマート」「何を着ても似合う」「かっこいい」と注目されている。ロサンゼルスから大