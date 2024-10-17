◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦メッツ―ドジャース（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ドジャースの山本由伸投手が１６日（日本時間１７日）、敵地で行われるナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の試合前に記者会見に出席した。１７日（同１８日）の第４戦で先発登板する。ニューヨークとロサンゼルスでは時差がマイナス３時間。明日の開始時間８時は、ＬＡだと午後５時。「睡眠をと