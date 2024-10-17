東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値162.54高値162.89安値162.12 163.68ハイブレイク 163.29抵抗2 162.91抵抗1 162.52ピボット 162.14支持1 161.75支持2 161.37ローブレイク ポンド円 終値194.39高値195.31安値193.71 196.83ハイブレイク 196.07抵抗2 195.23抵抗1 194.47ピボット 193.63支持1 192.87支持2 192.03ロ&#1254