東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.49高値8.51安値8.44 8.59ハイブレイク 8.55抵抗2 8.52抵抗1 8.48ピボット 8.45支持1 8.41支持2 8.38ローブレイク シンガポールドル円 終値113.92高値114.19安値113.72 114.64ハイブレイク 114.41抵抗2 114.17抵抗1 113.94ピボット 113.70支持1 113.47支持2 113.23ローブレイ