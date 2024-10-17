東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6667高値0.6708安値0.6658 0.6747ハイブレイク 0.6728抵抗2 0.6697抵抗1 0.6678ピボット 0.6647支持1 0.6628支持2 0.6597ローブレイク キーウィドル 終値0.6057高値0.6098安値0.6040 0.6148ハイブレイク 0.6123抵抗2 0.6090抵抗1 0.6065ピボット 0.6032支持1 0.6007