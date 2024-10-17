８時５０分に日本通関ベース貿易収支（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 通関ベース貿易収支（9月）08:50 予想-3100.0億円前回-7032.0億円（-6953.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-5150.0億円前回-5959.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)