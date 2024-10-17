元同僚の男性にストーカー行為を繰り返した疑いで、52歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは、自称・スーパーの店員、佐藤文野容疑者（52）です。佐藤容疑者は9月、元同僚の男性が働く別のスーパーに複数回押しかけるなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。佐藤容疑者は、「好きな気持ちを抑えることができず、働いている姿を見たくて行った」と容疑を認めています。