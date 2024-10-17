・ＮＹダウ４３０７７．７０（＋３３７．２８） 高値４３１００．８４ 安値４２６９２.３７ ・Ｓ＆Ｐ５００５８４２．４７（＋２７．２１） ・ナスダック総合指数１８３６７．０７９（＋５１．４９２） 出所：MINKABU PRESS