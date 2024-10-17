・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８３２９．０７（＋７９．７９） ・ドイツ・ＤＡＸ １９４３２．８１（－５３．３８） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７４９２．００（－２９．９７） ・ロシア・ＲＴＳ ９０１．５８（－９．５３） 出所：MINKABU PRESS