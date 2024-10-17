・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７０．３９ドル（－０．１９） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２６９１．３ドル（＋１２．４） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３１７６．０セント（＋２３．３） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８５．００セント（＋５．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４０４．７５セント（＋３．５０セ