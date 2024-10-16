花王とコーセーは、多摩美術大学の学生を対象に、商品に至らなかったメイク品をアップサイクルした水性ボールペン「SminkArtペン（スミンクアートペン）」を用いたデザインコンテスト「Makeup Art Pen Award 2024」を開催した。10月9日に最終審査会を行い、グランプリに美術学部グラフィックデザイン学科の関原優奈さんの作品「バタフライエフェクト」を選出。グランプリを含む計10人の受賞作品は10月31日まで「Maison KOSÉ（