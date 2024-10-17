11月21日（現地時間）に米ロサンゼルスのドルビー・シアター、22・23日に大阪・京セラドーム大阪で3日間にわたって開催されるグローバルK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』の第2次パフォーマンスアーティストが17日、発表された。J.Y.Park、イ・ヨンジ、ME:I、MEOVV、TREASURE、TWS（※アルファベット順）の6組の出演が新たに確定した。【写真】昨年は…5冠を達成したSEVENTEEN21日（米現地時間）は、今年デビュー30周年を迎えた