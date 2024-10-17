吉田は巻返せるか(C)Getty Imagesレッドソックスは16日（日本時間17日）、外野手の吉田正尚が3日（同4日）にマサチューセッツ州の病院で右肩関節唇の修復手術を受け、成功したと発表した。【動画】吉田正尚、内角高めの直球を粉砕！ 本拠地熱狂の確信弾今季は左手親指痛で1か月ほど長期離脱など起伏の激しいシーズンとなった。肩痛は昨年から抱えていたものとなる。今季は108試合に出場、打率「.280」、10本塁打、56打点とメ