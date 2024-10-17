NHK連続テレビ小説『おむすび』より、麻生久美子のインタビューコメントが公開された。 参考：麻生久美子が体現する“肝っ玉母ちゃん”像『おむすび』で担うバランサーとしての役割 本作は、平成・令和を舞台にしたオリジナル作品。“ギャル”だった主人公が栄養士となり、現代の抱える問題を解決していく。脚本は『ハコヅメ～たたかう！交番女子～』（日本テレビ系）、『正直不動産』（NHK総合）