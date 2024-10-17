起業で成功するために最も大事な物とは何か。累計会員登録数400万以上まで急成長した、駐車場シェアリングサービス「アキッパ」の創業者である金谷元気氏は「大きく飛躍したスタートアップがミッション・ビジョンを大事にしていることは間違いない」という――。※本稿は、金谷元気、akippa『番狂わせの起業法』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Fokusiert※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／F