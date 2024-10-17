記者会見するドジャース・山本＝16日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸が16日、ニューヨークで記者会見し、先発する17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に向け「（対戦相手のメッツは）すごく勢いのあるチームだし、すごくいい選手もたくさんいる。ベストな状態で挑みたい」と抱負を述べた。地区シリーズは本拠地ロサンゼルスで2度登板し、第5戦で5回無失点と好