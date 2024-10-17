『潜入取材、全手法』の衝撃横田増生氏は、ユニクロ、ヤマト、佐川急便、アマゾンなど有名企業の数々に潜入取材を敢行し、さらにはアメリカ大統領選のトランプ陣営にも潜入したジャーナリストである。このほど、横田氏はその手法を赤裸々に明かした『潜入取材、全手法』（角川新書）を上梓して話題となっている。前編『「日本人は滅びるかもしれない」…ユニクロ柳井正の言葉に潜む思惑を暴きつづけたジャーナリストが放った「潜入