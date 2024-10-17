ピーチ・ジョン(PEACH JOHN)は、2024年10月16日(水)に30周年企画として、今年、春から引き続きグローバルグループ｢ENHYPEN｣をモデルに迎えた、冬の新作ユニセックスルームウエアの動画を公開しました。冬シーズンは、新作の｢ホイップリーメッセージロゴパジャマ｣をはじめとしたラブリーなふわもこコレクションを着用したメンバー達と、ホリデーシーズンを一緒