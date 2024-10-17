リールは16日、U-21ポルトガル代表DFチアゴ・サントスが長期離脱することを発表した。U-21ポルトガル代表としてインターナショナルマッチウィークを過ごしたチアゴ・サントスは、15日にチーム練習に復帰したが、このトレーニングで左ヒザを負傷していた。クラブの発表によれば、精密検査を受けたチアゴ・サントスは、左ヒザ前十字じん帯断裂と診断され、数日中に手術を受けることになったとのこと。なお、離脱期間については数カ月