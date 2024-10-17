図書館の民間委託の実態を知るために、情報公開制度にのっとり、全国各地の自治体に情報開示請求を数多く行なってきたジャーナリストの日向咲嗣氏が暴く黒塗り公文書の闇とは…今回は、どうして自治体の現場では、情報公開制度が市民本位に機能しない事態に陥っているのかについて、あらゆる角度から迫る。 【図表】全国の自治体が「開示」または「非開示」とした件数と割合 『「黒塗り公文書」の闇を暴く』 (朝日新書)よ