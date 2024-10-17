俳優の橋本環奈が主演を務める、連続テレビ小説『おむすび』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に出演中の麻生久美子がコメントを寄せた。【写真】元アイドルが激変！ 衝撃のヤマンバギャル姿――出演が決まったときの気持ちは？いつかは朝ドラに出演できたらという思いがあったのですごくうれしかったです。でも、いまだに信じられない気持ちもあって（笑）