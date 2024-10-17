＜朝鮮日報＞４自治体首長の再・補欠選与野党とも自らの票田は守った＜東亜日報＞ゼレンスキー大統領「北、ロシアに派兵」ウ戦争参戦を非難＜中央日報＞与野党とも再・補欠選で２勝ずつソウル教育庁トップは革新＜ハンギョレ＞韓東勲と李在明の「代理戦」審判はなかった＜京郷新聞＞与野党とも勢力圏を死守ソウル教育庁トップは革新候補が当選＜毎日経済＞ＡＳＭＬショック半導体景気に暗雲＜韓国経済＞家計向け融資の