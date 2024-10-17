橋本環奈が「平成ギャル」のヒロイン米田結（よねだ・ゆい）にふんし、ギャル文化と出合い、後に栄養士となり、縁、人、未来を結んでいく様を描くNHK連続テレビ小説「おむすび」。結の母愛子を演じている麻生久美子（46）が17日、制作のNHK大阪放送局を通じてコメントを発表した。結の祖母佳代（宮崎美子）と家事を手分けしつつ、結の父聖人（北村有起哉）が営む農業を支え、絵を描くのが得意という設定だ。−出演が決まったときの