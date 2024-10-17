Netflixシリーズ『イカゲーム』のシーズン2が12月26日から独占配信される。シーズン1が世界的メガヒットを記録した本作は、ハロウィーンの仮装でも大人気に。BTSのV（テテ）やRed Velvetのスルギといった著名人が仮装するなど、特にピンクの服装に身を包んだソルジャー（＝ピンクガード）たちは今や『イカゲーム』を代表するアイコンの1つとなった。そんなソルジャーのマスクに描かれた「〇△□」マークについて、ファン・ドンヒ