会見を途中退席するジャガー横田スポーツ報知

ジャガー横田がSSPW相談役を電撃退任 会見途中退席「会長と考え違う」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 15日、プロレス団体「SSPW」の会見に相談役を務めるジャガー横田が登壇
  • 会見中の新間寿会長の発言を受け「私の考えは違うと思います」と明かした
  • 考えが違うのであればリングに立てないと、相談役辞任を表明し途中退席した
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