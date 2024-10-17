日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1550（+17+1.11%） オリックス3316（+22+0.67%） クボタ2073（+18+0.88%） みずほＦＧ3157（+53+1.71%） 野村ＨＤ802（+11.2+1.42%） トヨタ自動車2566（+40.5+1.60%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出