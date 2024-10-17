東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値149.64高値149.81安値148.88 150.94ハイブレイク 150.37抵抗2 150.01抵抗1 149.44ピボット 149.08支持1 148.51支持2 148.15ローブレイク ユーロドル 終値1.0862高値1.0901安値1.0853 1.0939ハイブレイク 1.0920抵抗2 1.0891抵抗1 1.0872ピボット 1.0843支持1 1.0824支持2 1.0795ロ&#12