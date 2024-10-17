恋愛において、連絡を取り合うことはもちろん大切ですが、やはり直接会って顔を見て話す瞬間が何よりも特別ですよね。そんな「直接会いたい」と強く思う男性が多い星座を、ランキング形式でご紹介します。■第6位：しし座しし座の男性は、華やかで自信に満ちた性格をしています。彼は注目を浴びることが好きで、自分をアピールする場を求めています。そのため、直接会うことで自分の魅力を最大限に伝えたいと考えています。■第5位