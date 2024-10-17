「この80年間、戦争で核兵器は使用されなかった」。日本被団協をはじめ被爆者らの並外れた努力こそ、核のタブーの確立に大きく貢献したことで、2024年のノーベル平和賞が授賞された（写真・picture alliance／Getty Images）ノルウェーのノーベル委員会が2024年10月11日、今年のノーベル平和賞に日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）への授賞を発表したことは、被爆者の核廃絶行動を高く評価し、若い世代にその行動の継承を強