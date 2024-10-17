Image: DJI 日本でも上映スタートした『シビル・ウォー アメリカ最後の日』。監督・脚本は『エクス・マキナ』、『アナイアレイション -全滅領域-』のアレックス・ガーランド氏。他にも脚本家としてカルト的ゾンビ映画の『28日後…』なども手掛けているベテランです。自分は試写でいち早く観させていただきましたが、戦地におもむくにも関わらず軽装な報道「写真家」に対して、重装備の報道「映像カメラマン」とい