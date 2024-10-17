― ダウは337ドル高と史上最高値を更新。好決算を受けて銀行株が上昇したほか、半導体関連にも買い戻しが入った ― ＮＹダウ 43077.70 ( +337.28 ) Ｓ＆Ｐ500 5842.47 ( +27.21 ) ＮＡＳＤＡＱ 18367.08 ( +51.49 ) 米10年債利回り4.014 ( -0.026 ) ＮＹ(WTI)原油 70.39 ( -0.19 ) ＮＹ金 2691.3 ( +12.4 ) ＶＩＸ指数19.58 ( -1.06 ) シカゴ日経225先物 (円建て