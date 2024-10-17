このほど発表された「地域ブランド調査2024」都道府県・魅力度ランキングに、中国のネットユーザーが関心を寄せている。株式会社ブランド総合研究所が行った同調査は、1000の市区町村および47都道府県の認知度や魅力度、イメージなど90項目について消費者に質問し、その結果をまとめたもの。都道府県別では、北海道が16年連続の1位となった。2〜4位も昨年から変動はなく、京都府、沖縄県、東京都。5位には神奈川県（昨年7位）、6位