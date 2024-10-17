ザンクトペルテン戦に出場した藤野あおば（左）（ゲッティ＝共同）サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は16日、各地で1次リーグ第2戦が行われ、D組でマンチェスター・シティー（イングランド）の藤野あおばがザンクトペルテン（オーストリア）戦で1―2の後半12分に同点ゴールを決めた。藤野と長谷川唯はフル出場し、チームは3―2で勝って2連勝とした。ハンマルビー（スウェーデン）の宮川麻都はバルセロナ（スペイン