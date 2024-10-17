大京と穴吹工務店がパワーカップルに関して、リクルートが賃貸契約者に関して、それぞれ住まいの価値観などを調査した結果を公表した。共通する結果となったのは、省エネ設計や断熱性、防災性などの住宅の性能に関する関心が高まっていることだ。それぞれの結果について詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】「パワーカップル500人に聞く、住まいと暮らしの価値観調査」（1都3県）／大京・穴吹工務店「2023年度 賃貸契約者動向