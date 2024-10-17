◆ボーイズリーグ◇第１２回秋季北海道選手権最終日▽決勝旭川大雪ボーイズ６−２札幌北広島ボーイズ（１４日・札幌麻生）年内最後の大会は、旭川大雪が６―２で札幌北広島を下し、３年連続８度目の優勝。春季全国大会（来年３月２６日開幕、東京・大田スタジアムほか）の切符をつかんだ。２日連続マルチ安打と無失点リリーフの大波蓮唯が最優秀選手、ダメ押し三塁打を放った安加賀太一（ともに２年）は優秀選手に選ばれた