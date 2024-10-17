女優、ファッションモデルとして活躍する團遥香（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。仲良しな人気女優とのツーショットを投稿した。「海さんとお久しぶりな感じがしたけど、1ヶ月ぶりか...？」とつづり、女優の川島海荷とのプライベートなツーショットを披露した。「毎回お喋りが止まらない、、また近々〜」と記した。この投稿に、ファンからは「相変わらず仲良しですね海荷さんと團遥香さんの美女お二人のツーシ