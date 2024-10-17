Michael S. Derby[ニューヨーク １６日 ロイター] - 米クリーブランド地区連銀は１６日に公表したリポートで「われわれの基本シナリオに基づくと、家賃上昇率は２０２６年半ばまでコロナ禍前の標準的な伸びだった約３．５％を上回る状況が続くと見込まれる」と述べた。高い伸びが維持されるのは、大幅に引き上げられた新たな家賃の水準が従来の家賃に転嫁されるプロセスが長引くとみられるためだ。コロナ禍前は新規家賃と既存