米大リーグは１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）のメッツ（東地区３位）―ドジャース（西地区１位）第３戦がニューヨークで行われる。大谷翔平は１番指名打者でスタメンに名を連ねた。先発投手はメッツがセベリーノ、ドジャースがビューラーの両右腕。ドジャースはクリーンアップを前戦とはすべて入れ替えて臨む。（デジタル編集部）ドジャースは１番大谷、２番ベッツは不動だが、３番以下は、