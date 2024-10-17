石破茂首相は10日、ラオスで中国の李強首相と会談した。ビエンチャンでの東南アジア諸国連合（ASEAN）の関連首脳会議に合わせたもので、両首相は共通の利益を追求する「戦略的互恵関係」を推進し、2国間協力の成果を追求することで一致した。会談の冒頭、石破首相は「両国間には協力の潜在性と課題・懸案があるが、両政府の努力を通じて関係発展の果実を得られるように共に取り組みたい」と強調。李氏は「（石破氏が）所信表明演説