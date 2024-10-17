「水生昆虫の王者」と呼ばれる「タガメ」。かつて、タガメはかつて、日本各地の里山にありふれている昆虫でしたが、いまは絶滅の危機に瀕しています。静岡県内に残る最後の生息地を守るため、研究者や有志の人たちが活動しています。 【写真を見る】「自然にまなざしを向けて守る」今や絶滅の危機に…水生昆虫の王者「タガメ」の"最後の生息地"を守れ【現場から、】 浜松市内の山間部に古くからあるため池です。この日はNPO法人