Philip BlenkinsopJohn Irish[ブリュッセル １６日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）とサウジアラビアやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）などで構成する湾岸協力会議（ＧＣＣ）は１６日、ブリュッセルで初の首脳会議を開いた。会談の目的は、協力関係を深めてウクライナや中東の紛争における湾岸諸国の影響力を確認することだった。欧州委員会のフォンデアライエン委員長は、ウクライナに平和をもたらすために影響力を行使するよう湾